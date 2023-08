Prefeitura de Tenente Portela firma convênio com entidades para pagamento de emendas impositivas

O governo do Estado confirmou, nesta terça-feira (8/8), o aporte de R$ 200 mil para auxiliar financeiramente a Feira do Livro de Porto Alegre. Umco...

Cultura Há 1 hora Em Cultura Governo confirma apoio de R$ 200 mil para a Feira do Livro de Porto Alegre O governo do Estado confirmou, nesta terça-feira (8/8), o aporte de R$ 200 mil para auxiliar financeiramente a Feira do Livro de Porto Alegre. Umco...

Por vezes, as grandes sinfonias carregam dezenas de significados ocultos. Um exemplo repleto desimbologiassubliminares é aSinfonia nº 5, do russoDm...

Cultura Há 11 horas Em Cultura Ospa apresenta a controversa Quinta Sinfonia de Shostakovich no sábado (12) Por vezes, as grandes sinfonias carregam dezenas de significados ocultos. Um exemplo repleto desimbologiassubliminares é aSinfonia nº 5, do russoDm...