Câmara abre inscrições para o Prêmio Nise da Silveira 2023

A Segunda-Secretaria da Câmara dos Deputados abriu ontem (7) o prazo para indicações ao Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental 2023. A iniciativa busca reconhecer o trabalho de pessoas e instituições que promovam políticas de respeito integral às pessoas em sofrimento psíquico e situação de vulnerabilidade.

Cada deputado pode indicar uma pessoa física ou jurídica, e os agraciados serão escolhidos por um conselho deliberativo integrado pelo presidente da Câmara, pelo segundo-secretário e por membros titulares da Comissão de Seguridade Social e Família. O diploma de menção honrosa será concedido a até cinco homenageados.

As indicações podem ser feitas até o dia 18 de agosto.

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 10 de outubro, às 16 horas, no Salão Nobre, em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental.

O prêmio

O prêmio, criado em 2019, homenageia a médica psiquiatra Nise da Silveira, que é reconhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico no Brasil. Desde sua formação, ela condenava tratamentos como o confinamento em hospitais psiquiátricos e o eletrochoque.