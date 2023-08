Comissão debate situação dos refugiados no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados debate, na quarta-feira (9), a situação dos refugiados no Brasil. O debate foi solicitado pela presidente do colegiado, deputada Luizianne Lins (PT-CE). Segundo ela, apesar de o Brasil ter adotado uma postura relativamente aberta em relação aos refugiados, processo de solicitação de refúgio pode ser demorado e complexo.



"Apesar dos esforços, os refugiados no Brasil ainda enfrentam muitos desafios. A barreira do idioma, a discriminação, o desemprego e as dificuldades de integração cultural são apenas alguns dos obstáculos que eles enfrentam diariamente", afirma. Ela lembra ainda de situações e ocorrências em portos e aeroportos, como o que ocorreu no aeroporto de Guarulhos, em que imigrantes, a maioria afegãos, acampam nas salas de embarque.

Foram convidados, entre outros:

- representante do Instituto de Migrações e Direitos Humanos;

- a representante do Conectas Direitos Humanos Marina Rongo; e

- representante da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados.

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 9.