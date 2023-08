Comissão do Esporte debate papel das artes marciais na inclusão social

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (8) audiência pública sobre o papel das artes marciais na inclusão social. O autor do requerimento para a realização do evento é o deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA).

Ele destaca que as artes marciais veem ganhando protagonismo nos trabalhos sociais e inclusão social de criança, jovens e adultos de situação de vulnerabilidade. "Em um país como o Brasil, no qual grandes parcelas da sociedade ainda não têm acesso a espaços e serviços básicos que são essenciais para uma vida digna, a inclusão social por meio do esporte pode transformar realidades de muitas pessoas", defendeu.

Confirmaram presença na audiência:

- Carlos Magno Paiva Felício da Silveira, profissional de educação física pós-graduado em Fisiologia do Exercício, especializado em karatê, boxe, kickboxing e muaythai, presidente da FDMuaythai;

- Antônio da Silva Jesus, presidente da Associação Kamakura de Judô; e

- Nicole Azevedo, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal.

A audiência está marcada para as 10 horas no plenário 4.

