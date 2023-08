CPMI do 8 de Janeiro ouve Anderson Torres nesta terça

Câmara dos Deputados Há 5 minutos Em Câmara dos Deputados Anderson Torres classifica “minuta do golpe” como documento imprestável e alega desconhecer origem dele YouTube A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro está reunida nesta terça-feira (8) para ouvir o ex-secretário de Seguran...

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Para Junio Amaral, suspensão do porte cerceia liberdade individual A Comissão de Segurança Pública da Câmara do...

Câmara dos Deputados Há 35 minutos Em Câmara dos Deputados Comissão rejeita proposta que suspende porte de arma em período eleitoral Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Para Junio Amaral, suspensão do porte cerceia liberdade individual A Comissão de Segurança Pública da Câmara do...