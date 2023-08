Campanha Agosto Branco conscientiza sobre câncer de pulmão

Deputados e representantes da sociedade civil participaram do ato solene que marcou o início do Agosto Branco, mês dedicado à conscientização do câncer de pulmão. Esse tipo de câncer, além de ter grande incidência no País, na maioria das vezes é descoberto em estágios avançados.

A deputada Flávia Morais (PDT-GO) que integra a comissão especial da Câmara de combate ao câncer no Brasil, afirmou que é preciso garantir recursos específicos para conscientizar sobre o câncer de pulmão e melhorar o acesso ao tratamento. Para ela, a campanha do Agosto Branco é importante para alertar o governo e a sociedade.