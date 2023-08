Lei reconhece Lagoa Dourada como a Capital Nacional do Rocambole

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3) a Lei 14.646/23, que confere ao município de Lagoa Dourada (MG) o título de Capital Nacional do Rocambole. A norma sancionada na quarta-feira (2) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decorre do PL 2209/21, do deputado Aécio Neves (PSDB-MG). A proposta foi aprovada pela Câmara no ano passado.

Com aproximadamente 12 mil habitantes, Lagoa Dourada é um município com grande pecuária leiteira, além de importante produtor de hortigranjeiros e da iguaria da qual foi declarada "capital nacional".

A cada ano, Lagoa Dourada sedia a Festa do Rocambole e Mostra Cultural, evento que celebra a importância do doce para a economia e a cultura da cidade, atraindo pessoas de várias partes de Minas Gerais e do Brasil.

“O rocambole de Lagoa Dourada, além de ser símbolo da identidade local, gera emprego e renda para povo lagoense, impulsionando a atividade de produtores locais, comerciantes e prestadores de serviços”, disse ainda Aécio Neves.

Também o modo de fazer o rocambole de Lagoa Dourada foi inventariado em 2007, como patrimônio imaterial municipal no Inventário do Patrimônio Artístico e Cultura (Ipac), do Instituto Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).

O município já ostenta o título de Capital Estadual do Rocambole, conferido pela lei estadual 23.509/19, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.