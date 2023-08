Fagote, trombone e piano são destaques de recital gratuito na Casa da Ospa no domingo (6/8)

AOrquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), apresentará, no domingo (6/8), o 6º recital da série Música de Câmara em 2023. A programação reúne obras para fagote, trombone e piano. Os músicos da Ospa,José Milton VieiraeSabryna Pinheiro de Faria,interpretam, em duo, transcrições para trombone de estudos para clavicórdio de G. F. Telemann. A fagotista da Ospa,Ange Bazzani,e o pianista convidado,Paulo Bergmann,apresentam obras aclamadas de Saint-Saëns e Villa-Lobos. Paulo também se junta a José Milton para executar composições originais para trombone e piano. A entrada é franca e por ordem de chegada.

A dupla José Milton e Sabryna apresenta transcrições para trombone realizadas a partir de obras deGeorg Philipp Telemann(1681–1767) para clavicórdio, instrumento semelhante ao cravo, utilizado principalmente nos períodos Barroco e Clássico. O repertório contemplaFantasia para Clavicórdio nº 2, o movimentoPassacailledeSuíte-Abertura, TWV 55:D18, eSonata Canônica nº 1. José Milton destaca a relevância dessas adaptações para trombone. “Além do desafio técnico, essas transcrições funcionam como uma forma de os trombonistas terem contato com a música barroca, período em que o instrumento quase não foi contemplado com obras originais.”

Logo depois, a fagotista Ange Bazzani e o pianista Paulo Bergmann interpretam uma das mais renomadas obras para fagote – aSonata para Fagote e Piano em Sol Maior, Op. 168, um dos últimos trabalhos do grande compositor francêsCamille Saint-Saëns(1835–1921). A peça foi um dos esforços do compositor para expandir o repertório solo de instrumentos que não costumavam ser considerados para tal destaque. A dupla retorna para apresentarCiranda das Sete Notas, do brasileiroHeitor Villa-Lobos(1887–1959). A obra possui, originalmente, acompanhamento de uma pequena orquestra de cordas. Villa-Lobos escreveu a peça explorando ao máximo as capacidades técnicas e sonoras do fagote, instrumento com o som mais grave da família dos sopros de madeira.

Nesse recital, o pianista Paulo Bergmann se junta a José Milton para apresentar também obras originais para trombone e piano. DeFernando Deddos(1983), compositor e eufonista brasileiro, o programa incluiModinha de Infância. Do compositor, pianista e maestro francêsJean-Michel Defaye(1932), os músicos executamÀ La Manière de Schumann, parte de uma série em que o compositor homenageia grandes nomes da música.

Na parte final do recital, o duo ainda retorna para interpretarDeux Danses. José Milton destaca o aspecto contrastante dessa obra de dois movimentos de Defaye. “ADança Sacratem o lirismo como base dominante em todo movimento, com linhas melódicas que lembram uma balada de jazz. O segundo movimento,Dança Profana, é extremamente rítmico e foi baseado no carnaval brasileiro da década de 1950.”

Série Música de Câmara

A série foi criada em 2016 para consolidar a presença de grupos de câmara na programação da Ospa. As apresentações privilegiam repertórios diversos compostos para formações pequenas e também música contemporânea. Com entrada franca, os recitais ocorrem aos domingos, às 18h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa. Essa é a 6ª edição na temporada 2023.

Serviço

O quê: Recital da série Música de Câmara – À Maneira de Fagote, Trombone e Piano

Quando:domingo (6/8), às 18h

Onde:Sala de Recitais da Casa da Ospa (Caff – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre, RS)

Ingressos: entrada franca

Estacionamento:gratuito, no local

Classificação indicativa:não recomendado para menores de 6 anos

Informações para o público:(51) 3288-1507, de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Programa

Georg Philipp Telemann |Fantasia para Clavicórdio nº 2 em Ré Menor, TWV 33:2

Georg Philipp Telemann |Suíte-Abertura, TWV 55:D18

IV. Passacaille

Georg Philipp Telemann |Sonata Canônica nº 1, TWV 40:118

Apresentação:Sabryna Pinheiro de Faria (trombone) e José Milton Vieira (trombone)

Camille Saint-Saëns |Sonata para Fagote e Piano em Sol Maior, Op. 168

I. Allegretto moderato

II. Allegro scherzando

III. Adagio

IV. Allegro moderato

Apresentação:Ange Bazzani (fagote) e Paulo Bergmann (piano)

Jean-Michel Defaye |À la Manière de Schumann

Fernando Deddos |Modinha de Infância

Apresentação:José Milton Vieira (trombone) e Paulo Bergmann (piano)

Heitor Villa-Lobos |Ciranda das Sete Notas

Apresentação:Ange Bazzani (fagote) e Paulo Bergmann (piano)

Jean-Michel Defaye |Deux Danses

I. Danse Sacrée

II. Danse Profane

Apresentação:José Milton Vieira (trombone) e Paulo Bergmann (piano)



Direção Artística:Evandro Matté