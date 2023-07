Jovem indígena de Tenente Portela perde gestação de quadrigêmeos

Uma triste notícia abalou a comunidade de Tenente Portela: a jovem Elisa Ribeiro Sales, de 22 anos e moradora da comunidade de Pedra Lisa, perdeu a gestação de quadrigêmeos. A informação foi confirmada pela prefeitura do município.

Elisa, que já é mãe de duas meninas com idades de 7 e 1 ano, descobriu a gestação incomum logo no primeiro mês. No entanto, na última quarta-feira (26), ela foi encaminhada para atendimento e exames no município de Passo Fundo, onde ficou internada. Infelizmente, na sexta-feira (28), ela perdeu os bebês.

A gestante recebeu alta hospitalar no sábado (29) e está em casa com a família. A prefeitura de Tenente Portela informou que prestou todo o apoio no transporte da jovem e que continuará atuando com suas secretarias para amparar a família nesse momento difícil. A comunidade se solidariza com Elisa e seus familiares nesse momento de luto e dor.