CPI das ONGs recebe jornalista e deputada na retomada dos trabalhos

Autor do livroMáfia Verde: o Ambientalismo a Serviço do Governo Mundial, o jornalista Lorenzo Carrasco deverá ser ouvido na primeira reunião da CPI das ONGsdo segundo semestre, agendada para terça-feira (1º), às 11h.O autor do requerimento de oitiva, senador Marcio Bittar (União-AC), justificou que, ao esclarecer a forma de atuação de ONGs eorganizações da sociedade civil de interesse público(Oscips), o livro de Carrasco relata como essas organizações “atuam internamente nos países para promover uma agenda de atores externos que são contrárias ao interesse nacional”.

Os membros da CPI também ouvirão a deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP), convidada para prestar informações sobre a atuação de ONGs e Oscips na região amazônica.O convite atende a requerimento do senadorPlínio Valério(PSDB-AM), presidente da comissão de inquérito. A justificação do requerimentomenciona o “conturbado processo de demarcação” do território da nação Waiãpi, no Amapá, que considera “alvo constante de conflitos motivados por interesses externos”. Silvia Waiãpi já foi ouvida pela CPI em 27 de junho, quando denunciou a influência de governos europeus e organismos multilaterais na exploração dos indígenas.

Dinheiro público

Instalada em junho, a comissãotem 130 dias parainvestigar atividades de organizações não-governamentais financiadas com dinheiro público na região da Amazônia.ACPI das ONGs já realizou quatro reuniões, sendo três oitivas.Entre outras denúncias, os senadores ouviram relatos defalta de transparência no trabalho das ONGs edeexploração de indígenas na colheita de sementes usadas na indústria de cosméticos. A comissão também ouviu o ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo,que criticou a atuação das ONGs na Amazônia.

Com a retomada dos trabalhos legislativos, a comissão planeja ouvir representantes de organizações não-governamentais, antropólogos, pesquisadores, integrantes do governo e ex-ministros. O colegiado já aprovou 96 requerimentos, incluindo as convocações da presidente do Conselho Diretor da ONG Instituto Socioambiental, Déborah de Magalhães Lins, e do presidente da Natura, João Paulo Brotto Gonçalves Pereira.