Subcomandante do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar visitou Coronel Bicaco

Reunião com subcomandante do 3º Batalhão Ambiental da BM 4 (Foto: Ascom/Coronel Bicaco)

Na segunda-feira (24/7), esteve em visita ao Executivo Municipal o subcomandante do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, capitão QOEM Leandro da Cruz Gois. Acompanhado pelo comandante do 2° Grupo de Polícia Ambiental de Três Passos, sargento Fábio Luís Heming, e pela soldada Raquel Pereira da Silva, a vinda até Coronel Bicaco teve a intenção de aproximar os dois órgãos públicos e afinar as relações que possam contribuir para uma melhor execução das políticas públicas pertinentes ao meio ambiente, nos segmentos da educação, prevenção e repreensão nos casos devidos.

O 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar está sediado na cidade de Passo Fundo, onde coordena 16 grupos ambientais, que, por sua vez, integram 239 municípios. Coronel Bicaco está vinculado ao 2° Grupo de Polícia Ambiental de Três Passos, que atende os 21 municípios da Região Celeiro.

O subcomandante relatou o trabalho da polícia ambiental, que vem de forma crescente apoiando diversos segmentos públicos que atuam em procedimentos de natureza ambiental. Para isso, o aumento de contingente e o aparelhamento dos grupos de polícia ambiental vem se aprimorando, contando inclusive com parcerias com outros órgãos, como o Ministério Público e prefeituras.

Embora o contingente da região esteja recebendo dois novos soldados – passando de cinco para sete integrantes – Leandro da Cruz Gois manifestou a dificuldade em atender a todos os municípios com a celeridade por vezes exigida. No entanto, se colocou sempre à disposição e ainda que as demandas sejam crescentes, a qualificação dos batalhões e uso de novas tecnologias poderão melhorar o trabalho das equipes.

Em virtude de agendas anteriormente assumidas, o prefeito Jurandir da Silva, e o vice-prefeito Arleu Valadar, não puderam se fazer presente no encontro. Entretanto, a reunião contou com a participação de secretários municipais, servidores, integrantes do Conselho Municipal de Proteção Ambiental e do vereador Itamar Sartori.