Crianças e adolescentes atendidos no Cras de Redentora participantes do Campeonato Regional de Taekwondo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Sagrada Família, em parceria com a Administração Municipal, proporcionaram uma experiência de integração e aprendizado para crianças e adolescentes atendidos no Cras.

No último sábado, dia 22 de julho, os jovens tiveram a oportunidade de participar do Campeonato Regional e Integração das Oficinas de Taekwondo, que ocorreu na cidade de Bom Progresso.

A coordenadora do Cras, Lecir Giacomini, expressou sua gratidão ao mestre Luís Carlos Pimentel, responsável por ministrar as oficinas de Taekwondo, pelo seu empenho e trabalho junto aos jovens. Ela também parabenizou os organizadores do evento pela iniciativa.

Essa ação envolveu momentos de diversão, aprendizado e convivência para as crianças e adolescentes do Cras, animado para o desenvolvimento físico, mental e emocional dos participantes. Além disso, o envolvimento em atividades esportivas como o Taekwondo pode ter um impacto positivo em suas vidas, incentivando a disciplina, o respeito, a autoconfiança e a autoestima.