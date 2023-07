Incra terá R$ 40 milhões extras para atender famílias afetadas por seca no Sul

Vista aérea da região de Bagé, uma das regiões do Rio Grande do Sul afetadas pela estiagem neste ano - Foto: Fábio Pozzebon/Agência Brasil

ODiário Oficial da Uniãopublicou nesta quarta-feira (26) a sanção presidencial à lei que abre crédito suplementarde R$ 40.355.174 no Orçamento de 2023 paraoperaçõesdo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).A Lei 14.632 tem origem no PLN 9/2023 ,aprovado pelo Congresso em 12 de julho na forma do parecer favorável do senador Irajá (PSD-TO).

Os recursosde crédito serão oferecidos na modalidade “apoio oficial” a famílias assentadas em municípios em situação de emergência ou calamidade pública atingidos pela estiagem no Rio Grande do Sul. De acordo com a programação da lei, outras dotações de valor equivalente serão anuladas sem que se ultrapasse o limite de 20% de cada uma.

O Incraé uma autarquia federal, cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional. O instituto é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.