Governo Federal reconhece estado de calamidade pública em Sede Nova e Humaitá após vendaval

Na última semana, o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União o reconhecimento do estado de calamidade pública em Sede Nova e Humaitá devido aos estragos causados por um vendaval. Outros municípios da região também enfrentam prejuízos, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, após a passagem do ciclone extratropical no dia 12 de julho.

Com o decreto de emergência reconhecido pela Defesa Civil Nacional, as cidades afetadas estão habilitadas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para auxiliar a população atingida. As ações englobam socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas destruídas ou danificadas.

Para requerer os recursos, as solicitações devem ser feitas através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A equipe técnica da Defesa Civil Nacional analisará as metas e os valores solicitados. Após aprovação, será publicada uma portaria no Diário Oficial da União com o montante a ser liberado.

Essa medida busca proporcionar suporte e auxílio às comunidades afetadas, permitindo uma resposta rápida e coordenada para lidar com as consequências do desastre natural e ajudar na reconstrução das áreas atingidas.