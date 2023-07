MACRS apresenta o projeto Férias no Museu

O setor educativo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), oferecerá três dias de oficinas práticas gratuitas destinadas ao público infanto-juvenil. As atividades integrarão o projeto Férias no Museu, promovido pelaRede Educativa de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre(Remic-POA).

A Remic-POA busca promover e divulgar as atividades desenvolvidas em diversos espaços culturais da cidade. Para isso, está organizando a segunda edição do Férias no Museu, que inclui 19 espaços culturais, com atividades em locais descentralizados.

Atividades que serão promovidas pelo MACRS

Modos de lembrar: oficina de lambe com obras do acervo do MACRS

Data:27/7

Horário:15h às 17h

Local:Ateliê do Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE) - 5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

Público: a partir dos 14 anos

Oficina de Caixa de Luz

Data:28/7

Horário:15h às 17h

Local:Galeria Augusto Meyer, 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

Público: a partir dos quatro anos

O que cabe nas palavras? Oficina de escrita criativa

Data:29/7

Horário:das 15h às 17h

Local:Sala Lili inventa o mundo, 5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

Público: a partir dos 16 anos

As inscrições para todas as oficinas são gratuitas. Para se inscrever clique aqui .