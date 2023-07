Lei incorpora 'Caminhada da Água' às comemorações do Dia Mundial da Água

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que inclui a Caminhada da Água como evento ambiental que integra as comemorações do Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de março.

A Lei 14.619, de 2023 , que teve origem no PL 3.639/21 , foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (11). A proposta foi aprovada na Comissão de Educação em caráter terminativo em 6 de junho.

O relator, senador Zequinha Marinho (PL-PA), destacou a importância do evento para a educação do uso racional da água. "Incluir caminhadas semelhantes em âmbito nacional entre as atividades de celebração do Dia Mundial da Água contribuirá para alertar sobre a importância do uso da educação ambiental como instrumento de apoio à gestão hídrica e de engajamento e conscientização dos diversos atores sociais para a preservação e uso racional da água", afirmou em seu relatório.