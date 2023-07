Izalci pede investimento em tecnologia na escola para despertar interesse de alunos

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (11), a destinação de mais recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para assegurar investimentos em tecnologia nas escolas. Segundo o parlamentar, é necessário compreender que "ciência e tecnologia são educação", e a falta de estrutura tem comprometido o aprendizado e gerado desinteresse pelo tema entre os estudantes.

— Se numa escola não tem laboratório, não tem nenhum projeto de pesquisa, a tendência é acontecer o que está acontecendo: as pessoas sequer sabem o que é ciência e tecnologia [...] Nós não podemos deixar, no próximo Orçamento, de contemplar essa infraestrutura para melhorar a educação no país — disse.

Izalci informou que apresentou requerimento de audiência pública para discutir o assunto. O senador defendeu também a educação integral, destacando que é importante disponibilizar a estrutura necessária para os alunos, como a instalação de laboratórios e a contratação de professores capacitados.

— Se não for um professor que esteja atuante, que esteja no mercado, é muito difícil os alunos se envolverem ou terem interesse pela educação profissional. Esse incentivo da educação integral é fundamental [...]. Nenhum aluno vai querer fazer educação integral no contraturno se não tiver perspectiva nenhuma, seja de estrutura, de internet — argumentou.

O senador destacou também que vai discutir, em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), a situação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), considerada um importante instrumento de desenvolvimento da área de tecnologia no país, mas que passa por dificuldades financeiras.

— Eu acho que as pessoas esquecem que, se temos o que temos hoje, balança comercial, se a gente tem realmente um agro forte, a gente deve quase que totalmente à Embrapa. E aí, na hora de você fazer o Orçamento, a Embrapa tem dificuldade até para pagar os servidores. Não tem recurso para investimento — concluiu.