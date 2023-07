Comissão de Defesa da Democracia debate equilíbrio entre os Poderes

A recém-criada Comissão de Defesa da Democracia (CDD) debate nesta quarta-feira (12), a partir das 10h, o equilíbrio entre os Poderes da República e a democracia no Brasil. O requerimento ( REQ 1/2023 — CDD ) da primeira reunião deliberativa pretende também auxiliar os membros sobre as tarefas parlamentares reservadas ao novo colegiado.

A comissão foi criada com a aprovação do Projeto de Resolução do Senado ( PRS 63/2023 ) no dia 6 de junho. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) foi eleita para o cargo de presidente da comissão no biênio 2023-2024. De acordo com a senadora, a CDD tem como objetivo aprimorar a legislação, apresentaando propostas que envolvam a sociedade e os três Poderes.

Comissão

O ataque de 8 de janeiro foi apontado como uma das justificativas para a criação da comissão pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O colegiado deverá tratar de temas como defesa das instituições democráticas; liberdade de expressão e manifestação; liberdade de imprensa; defesa do livre exercício do direito de voto; defesa da ordem constitucional; garantia da ordem pública; e terrorismo, entre outros temas relacionados ao fortalecimento da democracia e do estado de direito.

A audiência será realizada de forma semipresencial no Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6.