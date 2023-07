Kajuru diz que interesse coletivo tem que prevalecer na reforma tributária

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (10), que o Senado debata o texto da reforma tributária e faça mudanças,se for necessário.Para o parlamentar, o interesse coletivo tem que prevalecer, e a Casa não pode ceder a “pressões descabidas de regiões, grupos empresariais, setores econômicos, frentes parlamentares, confederações e bancadas temáticas”.

O senador afirmou que a aprovação da proposta com ampla margem de votos na Câmara dos Deputados foi atribuída às negociações de última hora envolvendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Kajuru ressaltou que 20 deputados do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro votaram a favor do texto.

— É importante destacar a imensa reação favorável ao que se votou na Câmara, proveniente de vários setores da sociedade brasileira. Os aplausos vêm de políticos, de empresários e da imprensa. Compreensível, por se tratar de um anseio de décadas que pode alavancar o nosso crescimento econômico. Não podemos esquecer que, nas muitas tentativas anteriores, uma unidade da Federação sempre ficou contra a reforma tributária. Qual? O estado de São Paulo. Agora, o chefe do Executivo do estado mais rico da Federação diz concordar com 95% da proposta que tramitou na Câmara.

Futebol



O parlamentar lamentou a morte de Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras que faleceu após ser atingida por estilhaços de vidro no pescoço durantebriga entre a torcida do Palmeiras e do Flamengono sábado (8). Kajuru pediu a suspensão do Campeonato Brasileiro e se referiu às torcidas organizadas envolvidas como “torcidas criminosas”.

— Nós precisamos entrar para valer nessa questão da violência nos estádios de futebol. Futebol é um esporte que daqui a pouco vai acabar, a nossa maior paixão. Família não vai querer voltar a estádio de futebol, ninguém vai querer levar filho em estádio de futebol. Eu não levaria, se eu tivesse hoje um filho novo, não levaria minha esposa, não levaria de forma alguma a família.