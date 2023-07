Leandro Hass é eleito novo presidente do PDT de Miraguaí durante convenção

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Miraguaí definiu sua nova liderança durante a eleição do diretório municipal realizada neste domingo. Por aclamação, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Leandro Hass, foi eleito como o novo presidente do partido. Além de Hass, outros membros foram escolhidos para ocupar cargos importantes na direção partidária. José Soares de Oliveira assume como primeiro vice-presidente, Claudete De Carli como Secretária Geral, Irinéia L. Mahl da Silva e Marilei Haas como secretárias, Antônio N. Bolin como tesoureiro e Marcia Santos como vice-tesoureira. Ivo Haas e Paulo Schneider foram eleitos como vogais.

Durante a convenção, o PDT manifestou o desejo de ter um candidato próprio para a disputa pela prefeitura de Miraguaí nas eleições municipais do próximo ano. A escolha de um candidato do próprio partido visa fortalecer a representação e implementar as propostas e ideais da legenda na administração municipal. O resultado da eleição do diretório municipal e a sinalização para lançar um candidato próprio demonstram o comprometimento do PDT de Miraguaí em buscar a representação política efetiva no município.

