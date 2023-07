Criado o Dia Nacional da Força Jovem Universal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.616, de 2023 , que institui o Dia Nacional da Força Jovem Universal (FJU), a ser celebrado anualmente no segundo sábado do mês de janeiro. A norma, que foi sancionada na sexta-feira (7),teve origem no PL 2.994/2021 , de iniciativa do Poder Executivo, e foi aprovada pelo Senado em 27 de junho com relatório favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

A FJU tem como propósito apoiar jovens de diversas formas, fornecendo principalmente apoio social. Um dos seus objetivos consiste em direcionar recursos a jovens que estejam envolvidos em vícios, atividades criminosas ou que tenham enfrentado problemas familiares.

A instituição remete à criação da Igreja Universal, no Rio de Janeiro, e atualmente conta com milhares de voluntários no Brasil e no mundo. Há, no Brasil, aproximadamente 200 mil integrantes. As atividades e iniciativas às quais eles se dedicam abrangem as áreas de cultura e esporte, promovendo torneios esportivos, espetáculos musicais, gincanas multiculturais e shows de jovens talentos.