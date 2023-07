Forte temporal atinge municípios da região, causando estragos em Itapiranga

Alguns municípios da região foram atingidos por um forte temporal na noite deste domingo. Em Tiradentes do Sul, houve uma intensa queda de granizo, acompanhada por ventos fortes. O mesmo ocorreu em Derrubadas, no interior de Centro Novo, onde a queda intensa de granizo e o vento forte causaram a queda de árvores e galhos, porém sem registros de estragos significativos.

No entanto, a situação mais séria foi registrada em Itapiranga. A guarnição do Corpo de Bombeiros recebeu informações de que um vento muito forte havia causado danos no Loteamento São Cristóvão, na Linha Santa Fé Alta.

Duas residências em Itapiranga tiveram parte de seus telhados arrancados devido à força do vento. Em uma delas, foi necessário o uso de aproximadamente 110 metros quadrados de lona para cobrir os bens materiais que estavam sendo molhados pela chuva. Além disso, os bombeiros foram chamados para avaliar uma residência na Rua do Comércio, no centro da cidade, que está sendo demolida. Por questões de segurança, os moradores foram orientados a deixar o local, já que parte da casa já estava sem telhado. Os bombeiros também realizaram o desligamento da parte elétrica da residência para evitar o risco de incêndio. A moradora passou a noite na casa de um familiar.

Apesar dos estragos, não foram registrados outros danos de grande magnitude em Itapiranga. As autoridades locais continuam monitorando a situação e prestando assistência aos moradores afetados pelo temporal.

Também foi registrado chuva forte, acompanhada de granizo em ventos na cidade de Barra do Guarita. Algumas área da cidade registraram alagamento. A situação foi muito parecida no interior de Porto Mauá, no entanto, naquela região as rajadas de vento foram ainda mais fortes, com destelhamento de alguns galpões e quedas de árvores.

Para as próximas horas a previsão ainda é de chuva para nossa região e não estão descartadas a possibilidade de nova virada do tempo, com chance de ocorrência de vento forte e até que da de granizo. O alerta dos institutos de meteorologia é para toda a metade norte do Rio Grande do Sul, mas em especial para as cidades que estão localizadas as margens do Rio Uruguai.

