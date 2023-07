Tenente Portela se prepara para o 3º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais

A comunidade de Tenente Portela está se preparando para a realização do aguardado 3º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais, que acontecerá no dia 30 de julho na comunidade de São Sebastião. Em parceria com a EMATER e a Prefeitura Municipal, o evento deste ano traz novidades, incluindo a implementação de uma avaliação técnica feita por enólogos da EMBRAPA UVA E VINHOS e da EMATER/RS ASCAR.

A avaliação técnica ocorrerá no dia 26 de julho e somará pontos para o concurso, agregando um aspecto de qualidade e expertise à competição. Além disso, durante a noite do mesmo dia, será realizada uma palestra sobre novas cultivares de videiras desenvolvidas pela EMBRAPA e os processos de produção de vinhos. Os participantes inscritos terão a oportunidade de aprender e trocar informações com os especialistas presentes.

Os vinhos inscritos serão separados em duas categorias: vinhos tintos e vinhos brancos e rosés. No dia 30 de julho, pela manhã, será realizada a avaliação tradicional pelo júri popular, com os resultados divulgados após o almoço.

A comunidade é convidada a participar do concurso, inscrevendo seus vinhos. O evento vai além da competição em si, buscando criar um espaço de conhecimento, discussão e troca de informações, com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade dos vinhos produzidos localmente.

O 3º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais de Tenente Portela visa valorizar e destacar a produção de vinhos artesanais na região, incentivando a melhoria contínua da qualidade e proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento da enologia local. Todos estão convidados a participar e contribuir para o fortalecimento da cultura vinícola em Tenente Portela.

