Vigilância Sanitária de Miraguaí realizará limpeza de reservatórios de água

O setor de Vigilância Sanitária de Miraguaí realiza nesta sexta-feira, dia 07, a limpeza de todos os reservatórios de água das comunidades localizadas no interior do município. A ação tem como objetivo garantir a qualidade e a segurança da água fornecida à população.

Durante todo o dia, equipes especializadas estarão trabalhando nos reservatórios, realizando a limpeza e a manutenção necessárias. Devido a esse processo, os moradores devem se prevenir e reservar água para o consumo durante o dia, a fim de evitar transtornos.

O retorno do fornecimento de água está previsto para o período da noite de sexta-feira, após a conclusão dos trabalhos de limpeza e a verificação da qualidade da água. A Vigilância Sanitária ressalta a importância de aguardar o restabelecimento do fornecimento antes de utilizar a água para consumo.

