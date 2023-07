VII Conferência Municipal de Assistência Social promove reflexão e propostas para a reconstrução do SUAS em Barra do Guarita

■ Notícias no WhatsApp: Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. ■ Nos siga no Instagram: Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de T

Nesta terça-feira (04/07), a cidade de Barra do Guarita sediou a VII Conferência Municipal de Assistência Social, que teve como tema central a “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O evento reuniu profissionais da área, representantes da sociedade civil e autoridades locais em uma jornada de reflexão e proposições visando a melhoria do Sistema Único de Assistência Social.

A conferência teve início com a palestra proferida pela renomada assistente social e mestre Fabiana Zanardi, que trouxe insights e reflexões sobre o atual estado do SUAS e as perspectivas para seu desenvolvimento futuro. Zanardi compartilhou sua experiência e conhecimento, proporcionando um panorama abrangente sobre as necessidades e desafios enfrentados no âmbito da assistência social.

A abertura do evento foi marcada pela apresentação da Oficina de Violões do Cras, encantando os participantes com a emocionante interpretação da música “Trem Bala”, que transmitiu uma mensagem de esperança e superação.

Após a palestra e a apresentação musical, os trabalhos foram divididos em cinco eixos temáticos, que abordaram questões fundamentais relacionadas à assistência social. A partir desses eixos, foram elencadas propostas para melhorias nos âmbitos federal, estadual e municipal, visando aprimorar as políticas e os serviços oferecidos pelo SUAS.

Além disso, durante a conferência, foram escolhidos os delegados que representarão o município de Barra do Guarita na conferência estadual de assistência social. Esses representantes terão a importante tarefa de levar as demandas e as propostas discutidas no âmbito municipal para o debate em nível estadual, buscando ampliar a representatividade e a voz da comunidade local.

A VII Conferência Municipal de Assistência Social se destacou como um espaço de diálogo e participação ativa da sociedade, promovendo a construção coletiva de soluções e contribuindo para a reconstrução do SUAS em Barra do Guarita. O evento evidenciou a importância de fortalecer o sistema de assistência social, garantindo direitos, promovendo a inclusão social e assegurando o acesso a políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província.