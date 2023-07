Crescimento imobiliário em Tenente Portela resulta em alto número de domicílios desocupados

Nos últimos anos, Tenente Portela experimentou um significativo boom no setor imobiliário, com a construção de novos loteamentos, casas, prédios de apartamentos e outros empreendimentos habitacionais. Entretanto, os dados revelam uma diferença marcante entre o aumento do número de imóveis e o crescimento populacional do município.

Entre 2010 e 2022, Tenente Portela registrou um crescimento de 28,71% no número de imóveis, um índice que poucos municípios do Rio Grande do Sul conseguiram alcançar. No entanto, o crescimento populacional não acompanhou esse ritmo, mostrando uma variação significativamente menor.

Uma das explicações para essa disparidade é o declínio no número de habitações rurais, indicando um êxodo rural com famílias deixando suas propriedades no campo e migrando para áreas urbanas. Além disso, o crescimento do Hospital Santo Antônio motivou investimentos no setor imobiliário, resultando na disponibilidade de novas moradias que não foram ocupadas na mesma proporção.

De acordo com dados do Censo, Tenente Portela possui 6.006 domicílios particulares permanentes, dos quais 5.332 estão ocupados, com uma média de 2,71 moradores por domicílio. Um número que chama a atenção é a quantidade de domicílios desocupados, totalizando 509, além de outros 165 que são ocupados ocasionalmente.

Essa tendência de domicílios desocupados não é exclusiva de Tenente Portela, sendo observada em outros municípios da região. Por exemplo, Três Passos apresentou um crescimento populacional considerável, mas possui 883 imóveis desocupados, enquanto Crissiumal teve uma queda populacional, mas conta com 524 domicílios desocupados. Até mesmo em municípios menores, como Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Derrubadas e Miraguaí, há um alto índice de domicílios vazios, superando 10% do total de residências disponíveis.

No Brasil:

Os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), revelam que o número de domicílios no Brasil teve um aumento expressivo nos últimos 12 anos, ultrapassando o crescimento da população.

O país alcançou a marca de 90,688 milhões de domicílios no ano passado, um salto de 34% em relação aos 67,570 milhões de lares encontrados no Censo 2010. Isso representa um acréscimo de 23,118 milhões de domicílios em pouco mais de uma década. Em contrapartida, a população brasileira cresceu apenas 6,5% no mesmo período.

Dos domicílios recenseados em 2022, 90,6 milhões eram domicílios particulares permanentes, 66 mil eram domicílios particulares improvisados e 105 mil eram domicílios coletivos.

Dentre os domicílios particulares permanentes, 72,447 milhões estavam ocupados na data de referência do Censo, em 31 de julho de 2022, enquanto 18,070 milhões estavam desocupados. Isso representa um aumento de 26% nos domicílios ocupados em relação a 2010, enquanto os domicílios desocupados registraram um avanço de 80%.

Essa realidade aponta para a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre as dinâmicas socioeconômicas e demográficas desses municípios. Os altos índices de domicílios desocupados revelam a importância de se promover políticas habitacionais adequadas e incentivar o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável, para que as residências construídas acompanhem a demanda da população local.

Esses números são notados também em virtude do grande número de imóveis que estão disponíveis para vendas e locação nas imobiliárias de Tenente Portela. Basta uma passada pela redes sociais das imobiliárias de Tenente Portela para verificar que existem imóveis disponíveis em praticamente todos os setores da cidade.

