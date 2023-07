Redentora é contemplada com R$ 500 mil de emenda parlamentar do senador Paulo Paim

Encontro ocorreu no gabinete do prefeitode Redentora, Nico (Foto: Prefeitura de Redentora)

O prefeito Malberk Dullius recebeu em seu gabinete, no dia 06 de julho, Cleonice Back, suplente do senador Paulo Paim, juntamente com o assessor parlamentar Paulo Facione. Durante o encontro, foi anunciado que o município de Redentora foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, destinada pelo senador Paulo Paim para municípios gaúchos com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Além do prefeito, estiveram presentes na reunião o vereador Vanderlei da Rosa e o secretário Municipal de Assistência Social, Ivonildo dos Santos. Durante o encontro, Ivonildo explicou que os recursos serão utilizados em duas frentes distintas. Um total de R$ 300 mil será direcionado para beneficiar as pessoas atendidas na Secretaria Municipal de Assistência Social, visando o desenvolvimento de projetos e ações que promovam o bem-estar e a qualidade de vida da população local.

Os outros R$ 200 mil serão destinados à reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Sagrada Família. Essa estrutura é fundamental para oferecer atendimento e suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um ambiente adequado para a realização de atividades e programas sociais.

A destinação desses recursos demonstra o comprometimento do senador Paulo Paim com os municípios que enfrentam desafios sociais e buscam promover melhorias na qualidade de vida de seus habitantes. Redentora, por sua vez, receberá esse investimento para fortalecer as políticas sociais e ampliar o suporte oferecido àqueles que mais necessitam.

O prefeito Malberk Dullius agradeceu ao senador Paulo Paim e ressaltou a importância desse apoio financeiro para o desenvolvimento do município. Ele destacou o compromisso da administração municipal em utilizar esses recursos de forma transparente e eficiente, buscando promover o bem-estar da população e contribuir para a construção de uma Redentora cada vez melhor.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província.