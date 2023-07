Comissão de Infraestrutura ouve diretor da Antaq na terça-feira

O requerimento para o debate é do presidente da CI, Confúcio Moura - Foto: Pedro França/Agência Senado

O plano de atuação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) é tema de audiência pública interativa da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) agendada para terça-feira (11), às 9h. O colegiado vai ouvir o diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery Machado Filho, que também falará sobre o cenário atual da estrutura aquaviária e o papel da agência para o desenvolvimento do setor.

A realização da audiência atende a requerimento ( REQ 17/2023 — CI ) do presidente da comissão, senador Confúcio Moura (MDB-RO). O convite ao diretor da Antaq faz parte do plano de uma série de requerimentos de audiências comos dirigentesda Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); da Agência Nacional de Mineração (ANM); da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).