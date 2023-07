CE debate qualificação da educação básica nesta sexta

Um dos mais importantes itens do Plano Nacional de Educação , a Meta 7 — que trata da avaliação da política pública de qualificação da educação básica — será debatida nesta sexta-feira (7), em audiência pública a ser promovida pela Comissão de Educação (CE), a partir das 10h.

O debate foi requerido pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) que propôs um ciclo de audiências públicas de avaliação, composto por cinco eventos de forma a “colher subsídios fáticos e teóricos” para a avaliação de cumprimento da meta.

“A partir da análise e do compartilhamento das experiências desses sujeitos, esperamos obter evidências e elementos que, para além de permitir um juízo consistente sobre o grau de alcance e os entraves teóricos e operacionais enfrentados na realização da meta, contribuam, simultaneamente, com o processo de aprimoramento de medidas e indicadores de avaliação estabelecidos, e, ao cabo, com a elaboração do PNE para o decênio que se deve iniciar já no ano 2024”, afirma a senadora.

De acordo com avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por publicar a cada dois anos um relatório de monitoramento das metas do PNE , com relação à qualificação da educação básica, houve evolução positiva, com aumento das taxas de aprovação. Contudo, seja para o ensino fundamental ou médio, ainda há um número significativo de alunos com desempenho situado nos níveis mais baixos das escalas de proficiência em língua portuguesa e matemática.

Já estão confirmados para a audiência pública:

Alvana Maria Bof, pesquisadora tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

José Francisco Soares, professor de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);

Gabriel Leite Mendes, professor e sociólogo;

Ruben Klein, especialista em avaliação educacional e consultor da Fundação Cesgranrio;

Herton Ellery Araujo, servidor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea);

Bertrand de Matos Moura, diretor da 2ª Diretoria da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) do Tribunal de Contas da União (TCU);

Cássio Mendes David de Souza, diretor de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública da Controladoria-Geral da União (CGU).