Senador Irajá lamenta morte de Siqueira Campos

O senador Irajá (PSD-TO) lamentou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (5), a morte do ex-senador José Wilson Siqueira Campos, aos 94 anos, em Palmas. O parlamentar ressaltou que Siqueira Campos foi um grande líder político e o primeiro governador do estado do Tocantins, exercendo o cargo por quatro vezes.

— Foi com uma profunda tristeza que quase 1,6 milhão tocantinenses amanheceram no dia de hoje com o anúncio da perda da vida desse homem público respeitado por todos os tocantinenses. Um homem que tem uma vida dedicada à criação e à implementação no estado do Tocantins.

O senador Irajá lembrou a trajetória política de Siqueira Campos como vereador, deputado federal e senador. E destacou que as grandes obras estruturantes do Tocantins foram implementadas e executadas em sua gestão. O parlamentar ainda destacou que, em julho de 2019, Siqueira Campos foi o parlamentar mais velho a tomar posse no Senado, aos 91 anos, como primeiro suplente do senador Eduardo Gomes (PL).

— É impossível fazer justiça à história do Tocantins sem lembrarmos sua trajetória de perseverança, coragem e amor pela nossa terra. No Congresso Nacional, fui testemunha da sua atuação democrática e incansável luta contra as desigualdades. Um homem que sempre batalhou por nossa gente, Siqueira Campos nos inspirou em vida e vai continuar a nos inspirar ao longo dos tempos. O seu legado é o nosso sentimento de orgulho em sermos tocantinenses — declarou.

O senador Irajá transmitiu suas condolências à viúva, Marilúcia Campos, e aos filhos do casal.