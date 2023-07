Kajuru destaca dia mais quente da história e alerta sobre mudanças climáticas

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) alertou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (5), parao aumento da temperatura global e suas consequências.Ele destacou que o dia 3 de julho de 2023 foi o mais quente já registrado no planeta, atingindo a média de 17,01ºC — o recorde anterior, de agosto de 2016, era de 16,92ºC, de acordo com os dados do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos.

O aumento das temperaturas tem relação com a chegada do fenômeno climático El Niño, que aumenta a temperatura no Oceano Pacífico próximo à linha do Equador, explicou o senador. Esse evento pode durar até um ano e, associado a crescentes emissões de dióxido de carbono e gases de efeito estufa, pode levar a novos recordes de temperatura e graves consequências para a humanidade, segundo cientistas.

— No final de junho, as ondas de calor provocaram mortes por insolação e desidratação nos Estados Unidos, no México e também na Índia. A Organização das Nações Unidas, através da sua agência voltada para o clima, pediu ontem aos governos que se preparem para as consequências do El Niño, com o objetivo de "salvar vidas e meios de subsistência", um alerta para que todos busquem meios para limitar os efeitos sobre os ecossistemas, as economias e, sobretudo, a saúde das pessoas — declarou.

Kajuru ressaltou que a saída cabe aos governos e indústrias (sobretudo a do petróleo), que precisam implementar medidas urgentes de redução de emissões de gases de efeito estufa. E os governos mais ricos devem ajudar os países pobres, que são os mais afetados pelas mudanças climáticas, concluiu.

— Com a temperatura média global batendo recorde, a tendência é muito calor também nas discussões da próxima Conferência do Clima da ONU, a COP-28, prevista para dezembro em Dubai. As expectativas dos especialistas não são otimistas, infelizmente. Espero, ao menos, ver o Brasil mostrando que, depois de um período de negacionismos, está fazendo a sua parte na defesa do meio ambiente e, como potência climática, exija a contrapartida dos países ricos, muito prometida, aliás, mas nunca cumprida — concluiu.

N.R: De acordo com o Instituto de Mudança do Clima (Climate Reanalyzer), a temperatura voltou a subir e o dia mais quente já registrado no planeta Terra passou a ser esta terça-feira, 4 de julho de 2023, um dia depois do recorde anterior. A temperatura média global atingiu 17,18°C.