Contarato condena 'propagação de ódio em nome de Deus'

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (5), pessoas que utilizam o nome de Deus para professar ódio e difundir violência. O parlamentar ressaltou que o Brasil vive um momento de muitas desigualdades e intolerância.

— Quando eu vejo alguém utilizando a palavra de Deus para proferir o ódio, para atacar populações, para atacar um segmento da população em nome de Deus, ele está ofendendo não só essa população, mas ele está ofendendo aquele verdadeiro cristão que sabe que, dentro de um estado laico, não pode utilizar a suposta palavra de Deus para difundir o ódio.

Contarato lamentou o fato de indivíduos ainda serem julgados por sua cor de pele e desqualificados pela orientação sexual ou pelo gênero. O parlamentar destacou que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir qualquer forma de discriminação.

Para o senador, é hora de os parlamentares “derrubarem os muros do Congresso Nacional e interagirem com pessoas em situação de rua, com os povos tradicionais, com os povos indígenas, com a população LGBTQIA+ e com os pobres”.

— Falar que o Congresso representa a população é um ledo engano, porque se você traçar um perfil sociológico de quem aqui é representado, aqui se representam castas, aqui se representam camadas. Agora, a grande massa da população brasileira que infelizmente ainda não tem uma saúde pública de qualidade, que infelizmente ainda não tem uma educação pública de qualidade e que tem uma elevada carga tributária, essa sofre o rigor das leis impostas por uma camada economicamente favorecida.