Câmara Municipal de São Martinho aprova lei de incentivo para a vinda de empresa de calçados

Três Passos Há 1 dia Em Cidades Hospital de Caridade de Três Passos celebra 78 anos com ato simbólico e culto ecumênico Com participação de autoridades e comunidade, hospital recebe bênçãos em celebração pelos seus 78 anos de atuação na região

Palmeira das Missões Há 1 dia Em Cidades Obras do Hospital Regional de Palmeira das Missões são paralisadas devido a problemas estruturais, recursos serão realocados para o Hospital de Caridade Prefeitura de Palmeira das Missões e Governo do Estado acordam realocação de recursos para melhorias no Hospital de Caridade, enquanto obras do hospital regional estão paralisadas