Primeira reunião do Bicentenário da Imigração Alemã acontece no Caff

A primeira reunião da Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã aconteceu nesta terça-feira (4/7), no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Com apoio do governo do Estado, a comemoração alude aos 200 anos da presença germânica no Rio Grande do Sul e ocorrerá ao longo deste ano até a data oficial, em 25 de julho de 2024.

A reunião foi composta por mesas de discussão com participação de representantes do Estado e da sociedade civil organizada, que vão fazer parte dos preparativos da comemoração. Na oportunidade, o presidente da Comissão Oficial e subsecretário da Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), Rafael Gessinger, apresentou as comissões e subcomissões do Bicentenário, discorrendo sobre o status atual dos processos internos da organização.

Também foi anunciada a participação da organização Pacto pelo Direito de Migrar (PDMIG), representada pelo seu diretor-geral no Rio Grande do Sul, Januário Gonçalves, e pelo coordenador do projeto, Hector Lopez. Ambos ressaltaram a importância de mostrar a receptividade do Estado com migrantes ainda hoje, construindo um paralelo com a imigração alemã no século 19.

A comissão do Bicentenário conta com a participação das secretarias da Cultura, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, de Turismo, de Desenvolvimento Econômico e da Segurança Pública. As ações e eventos, apoiados pelo governo estadual, serão planejados pelos municípios e por entidades da sociedade civil. A Secretaria da Cultura, por meio do diretor de Fomento, Rafael Balle, fez uma apresentação técnica sobre o financiamento de eventos culturais e a captação de recursos.

Para a secretária da Cultura em exercício, Gabriela Meindrad, a celebração do Bicentenário é um desafio importante que une diversas secretarias. “Temos trabalhado fortemente nesse tema, que é um desafio e que une mais de 50 representantes e diversas pastas engajadas”, comentou. “Esse elo de gastronomia, música, indústria e desenvolvimento ganha importantes colaborações, que são trazidas pelos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. O governo celebra diversas etnias e nós valorizamos todas elas. Essa comissão que preside os trabalhos é prova disso.”

Membro de uma das mesas de discussão, o cônsul-geral da Alemanha, Milan Simandl, ressaltou que o Rio Grande do Sul é o primeiro Estado brasileiro a realizar uma homenagem oficial à data que une os dois países. “Valorizamos que o Estado celebre oficialmente o Bicentenário, pois esse gesto estreita ainda mais as relações entre Brasil e Alemanha”, afirmou.

Além de servir para expor as atualizações sobre as ações que serão desenvolvidas durante o ano, a reunião também contou com apresentações artísticas na abertura e no encerramento. No início dos trabalhos, o maestro Cosmas Grienesein foi acompanhado pelo pianista Eduardo Knob, ambos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), na execução de uma peça musical composta em comemoração ao centenário da imigração alemã. O encerramento foi realizado por integrantes da Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil (Feccab), que apresentaram três danças tradicionais.

Reunião também contou com apresentações artísticas na abertura e no encerramento -Foto: Luís André/Secom

Também estiveram presentes o representante da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, Dietmar Sukop, o diretor da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Vinícius Brito, e representantes da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Também participaram membros da comissão dos eixos: clubes esportivos, sociedade civil, religiosidade, escolas e universidades.

Bicentenário da Imigração Alemã

Com o objetivo de aglutinar esforços e gerar iniciativas proveitosas para toda a sociedade, a Comissão Oficial, criada pelo Decreto 56.110/2021, tem realizado uma série de reuniões setorizadas. Já houve encontros com escolas, universidades, clubes sociais e esportivos, igrejas, museus, associações culturais e entidades ligadas à economia, a fim de prospectar a programação do Bicentenário.

Fazem parte da comissão, além dos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador, seis secretarias, 15 universidades, diversas escolas, federações, consulados, embaixadas, clubes, museus e entidades da sociedade civil, além da capilaridade com centenas de municípios. O ano do Bicentenário tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de 2024. O marco principal é 25 de julho de 2024.