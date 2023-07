Zequinha defende desenvolvimento de Belém para cidade sediar COP-30

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (4), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) manifestou preocupação com as condições de Belémpara sediar a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30), em 2025. O senador ressaltou a necessidade de o governo do estado apresentar soluções para o desenvolvimento da cidade.

— Precisamos aproveitar esse grande evento internacional. Que o Conselho Nacional para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) possa discutir e apresentar soluções para transformar a realidade dos moradores da futura sede daquele grandioso evento — declarou.

O senador destacou pesquisa divulgada pelo Ranking de Competitividade dos Estados Brasileiros em que o Pará ocupa a 23ª posição, ficando à frente apenas do Acre, Piauí, Maranhão e Amapá. Esse ranking considera dez quesitos para avaliar a competitividade de cada estado, sendo que o Pará apresenta um bom desempenho apenas na solidez fiscal. Porém, o senador questionou esse resultado, uma vez que o governo paraense já tomou R$ 3 bilhões de empréstimo somente neste ano.

— Outro item crítico na avaliação do Pará nesserankingde competitividade dos estados é o da sustentabilidade social. Nessa área, o estado do Pará, lamentavelmente, é o pior entre todas as unidades da Federação. No meu estado, 60,8% da população ocupada está na informalidade. Para se ter uma ideia, a taxa de informalidade do Brasil é de 39,6%, conforme o IBGE. Quer dizer, estamos acima da média nacional — afirmou.

O parlamentar apontou também a situação desfavorável do estado em relação a diversos aspectos como a eficiência da máquina pública, transparência, educação e infraestrutura. Segundo ele, o Pará ficou em penúltimo lugar em relação à falta de transparência do governo estadual, por não prestar contas à sociedade com relação aos recursos.