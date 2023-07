Plínio Valério destaca atuação da CPI das ONGs ao ouvir indígenas e ribeirinhos

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O parlamentar ressaltou ainda que a comissão tem como objetivo mostrar a diferença entre o discurso das ONGs e a realidade enfrentada pelos habitantes da Amazônia. Segundo ele, enquanto algumas ONGs captam recursos para supostamente combater a pobreza, os depoimentos revelam que muitas vezes esses recursos não chegam às pessoas necessitadas. O senador informou que na próxima terça-feira (11), às 11h, está previsto o depoimento do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo.

De acordo com o parlamentar, a CPI das ONGs tem o papel de mostrar ao Brasil o outro lado da versão apresentada por essas organizações sobre a demarcação de terras no país, ao dar voz aos indígenas e ribeirinhos que reclamam do abandono nas reservas, o que obriga os povos a migrarem para as cidades em busca de melhores condições de vida. Plínio Valério mais uma vez citou o exemplo da situação observada em Manaus, onde cerca de 40 mil indígenas de várias etnias estariam vivendo em condições sub-humanas, enfrentando desemprego e invadindo terras na capital do Amazonas.

— Os índios que têm ido à nossa CPI têm dito o seguinte: nós não toleramos mais ser tutelados por estrangeiros, nós queremos ter autonomia e segurar as rédeas do nosso destino em nossas próprias mãos. Os índios querem ser protagonistas da sua história, e não mais meros coadjuvantes. É isso o que a gente está mostrando na CPI e é isso o que o Brasil vai ver — disse.

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) relatou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (4), a atuação da CPI das ONGs, presidida por ele. O senador informou que nesta terça foram ouvidos mais três representantes indígenas e ribeirinhos. Segundo ele, os depoimentos trouxeram à tona as dificuldades e problemas dos indígenas, expondo como são usados, negados e esquecidos.

