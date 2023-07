Senado aprova Alexandre Parola para chefiar embaixada no Marrocos

Os senadores aprovaram, com 40 votos a favor e 3 contrários, a indicação do diplomata Alexandre Guido Lopes Parola para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Marrocos. A indicação ( MSF 32/2023 ) foi relatada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Nascido no Rio de Janeiro, Alexandre Parola graduou-se em ciências econômicas e fez mestrado em economia e em filosofia, além de doutorado nessa mesma área. No Itamaraty, serviu nas embaixadas em Washington, Santiago e Londres e na Delegação do Brasil junto às Nações Unidas, em Genebra. Chefiou as delegações do Brasil na Organização Mundial do Comércio.

Em sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), em junho, Parola apresentou propostas como incrementar e diversificar o mercado bilateral, desenvolver atividades de inteligência comercial, elaborar estudos preparatórios sobre o comércio e apoiar fluxos de missões empresariais brasileiras, além de reativar voo entre São Paulo e Casablanca — único voo que unia a África do Norte à América do Sul.

Também constam da lista a atuação pela retomada de livres negociações entre o Mercosul e Marrocos, a promoção da imagem brasileira — sobretudo no turismo, com a organização de feiras e eventos que promovam o Brasil no país africano — e a cooperação nas áreas de defesa e de educação.

Cooperação

De acordo com o relatório de Tereza Cristina, Brasil e Marrocos mantêm relações bilaterais maduras, que remontam ao Brasil Império, com a abertura do Consulado do Brasil em Tânger no ano de 1861. Após a independência desse país em 1956, foi criada a embaixada do Brasil em Rabat, em funcionamento desde 1961. Os países contam com mecanismo de consultas políticas desde 1999 e cooperam com troca de votos e apoios mútuos em foros internacionais.

Brasil e Marrocos celebraram, em 2019, o Acordo de Cooperação e Facilitação em Matéria de Investimentos, com o objetivo de promover os investimentos bilaterais. Há diversas áreas de sinergia a serem exploradas pelo Brasil, como a oferta de tecnologia brasileira para a produção agrícola de alta produtividade, o potencial de expansão da rede bancária e o compartilhamento de tecnologias de energia renovável. Por outro lado, o Brasil pode buscar internalizar a cadeia de produção de fertilizantes a partir do aumento dos investimentos de empresas marroquinas no Brasil.

O Reino do Marrocos é uma monarquia constitucional situada no noroeste da África, na região do Magrebe (expressão proveniente da língua árabe, com significado “poente”). Trata-se do país africano com maior proximidade geográfica da Europa, contando inclusive com fronteira terrestre com as cidades autônomas espanholas de Ceuta e Melilha.