Plenário confirma indicação de Silvana Polich para embaixada na Croácia

Por 41 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, o Plenário aprovou nesta terça-feira (4) a indicação da diplomata Silvana Polich para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na Croácia.

A aprovação da indicação, relatada pela senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), será comunicada à Presidência da República ( MSF 31/2023 ).

Durante a votação, a relatora saudou Silvana Polich e destacou a importância de as mulheres estarem assumindo cargos diplomáticos.

Em junho, durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), Silvana Polich explicou que adotará cinco eixos prioritários no comando da embaixada brasileira em Zagreb (a capital croata), relacionados com comércio, relações políticas, educação, cultura e promoção da imagem do Brasil. Um dos eixos prioritários no plano de Silvana é a promoção do comércio e investimento entre os países, que pode ocorrer por meio de eventos e feiras comerciais.

Segundo a diplomata, o Brasil tem o apoio croata na articulação para concluir o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE), fechado em 2019, mas cuja ratificação não avançou desde então em razão de exigências adicionais apresentadas pela UE.

Carreira

Silvana Polich nasceu em São Paulo, em 1954, filha de refugiados. Formou-se em jornalismo e direito pela Universidade de São Paulo nos anos 1970, dando início aos seus estudos no Instituto Rio Branco em 1981. Ocupa função de ministra-conselheira na embaixada em Budapeste (Hungria) desde 2020, após ter exercido a mesma atividade nas embaixadas no Vaticano, Berlim (Alemanha) e Oslo (Noruega).

A Croácia é uma república parlamentarista unicameral que declarou sua independência da ex-Iugoslávia em 1991. Com uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, sua principal atividade econômica é o turismo. No ano passado, houve crescimento do número de turistas brasileiros no país, calculado em 43 mil. A comunidade brasileira residente, no entanto, é de apenas 400 pessoas.