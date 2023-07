Aprovada indicação de Sidney Romeiro à embaixada nos Emirados Árabes Unidos

Por 37 votos favoráveis, 4 contrários e 3 abstenções, o Plenário aprovou nesta terça-feira (4) a indicação do diplomata Sidney Leon Romeiro para exercer o cargo de embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos.

A aprovação da indicação, relatada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), será comunicada à Presidência da República ( MSF 30/2023 ).

No início da votação, Nelsinho Trad destacou que Sidney Romeiro “é um diplomata da mais alta qualidade que, com certeza, vai ser muito importante na abertura de fronteiras diplomáticas e de negócios nos Emirados Árabes”.

Carreira

Ministro de primeira-classe do Itamaraty, Sidney Leon Romeiro nasceu em São Caetano do Sul, São Paulo, em 1962. Formou-se em direito pela Universidade de São Paulo em 1989 e fez pós-graduação em direito internacional na mesma instituição, dando início aos seus estudos no Instituto Rio Branco em 1995. Foi conselheiro na Embaixada em Londres, de 2015 a 2018, e cônsul-geral adjunto no Consulado-Geral em Londres, entre 2018 e 2019. Atualmente é diretor do Departamento do Oriente Médio no Ministério das Relações Exteriores, desde 2019.

Romeiro também já foi agraciado com várias condecorações nacionais e estrangeiras, como a Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal, em 1997; a Ordem do Sol do Peru, em 2000; a Medalha do Pacificador pelo Exército Brasileiro, em 2009; e a Ordem do Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores, no ano de 2014.

Busca de investimentos

Em sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), em junho, Romeiro apresentou o plano de trabalho que pretende desenvolver, o que inclui a busca de investimentos provenientes dos fundos soberanos dos Emirados Árabes, nas áreas de estrutura, defesa e energia. Segundo Romeiro, o país procura por economias de escala, como a do Brasil.

Na CRE, a indicação de Sidney Romeiro foi relatada pelo senador Cid Gomes (PDT-CE) e lida por Nelsinho Trad.