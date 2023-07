Hospital de Caridade de Três Passos celebra 78 anos com ato simbólico e culto ecumênico

Na tarde de segunda-feira (03), o Hospital de Caridade de Três Passos comemorou seu aniversário de 78 anos com um ato simbólico e um culto ecumênico. Líderes religiosos de diversas denominações reuniram-se no pátio da instituição para abençoar a casa de saúde, em uma cerimônia que contou com a participação do Coral Melhor Idade, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, colaboradores, corpo clínico, autoridades e membros da comunidade.

Durante o evento, o presidente do hospital, Marcos Bohn, expressou sua gratidão a todos os envolvidos na instituição e destacou a importância dos apoios recebidos, que contribuem para o fortalecimento contínuo da casa de saúde. A Administração Municipal também parabenizou o Hospital de Caridade pelos 78 anos de dedicação e reafirmou seu compromisso em desenvolver projetos que visem a melhoria da oferta e qualidade dos serviços prestados.

A celebração simbólica e religiosa reforça a importância do Hospital de Caridade de Três Passos na região Noroeste, como uma instituição de saúde vital para a comunidade. Com 78 anos de história, o hospital continua sendo um pilar fundamental no atendimento e cuidado com a saúde, contando com o apoio da população e das autoridades para seu contínuo desenvolvimento.

