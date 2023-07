Obras do Hospital Regional de Palmeira das Missões são paralisadas devido a problemas estruturais, recursos serão realocados para o Hospital de Caridade

As obras do Hospital Regional de Palmeira das Missões foram paralisadas devido à identificação de diversos problemas estruturais pela prefeitura, que ainda não estabeleceu um prazo para a retomada dos trabalhos. Como parte dos recursos destinados ao empreendimento está disponível, a prefeitura e o Governo do Estado acordaram realocar esses recursos para o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões.

Os recursos serão utilizados para melhorias na estrutura do Hospital de Caridade, que continua em pleno funcionamento e atendendo à comunidade. O Governo do Estado se comprometeu a disponibilizar novos recursos assim que as obras do hospital regional forem retomadas.

A paralisação das obras do Hospital Regional de Palmeira das Missões representa um desafio para a saúde da região, mas o acordo entre a prefeitura e o Governo do Estado busca garantir que o Hospital de Caridade receba melhorias necessárias para continuar prestando atendimento de qualidade à população local. A retomada das obras do hospital regional é aguardada para garantir uma infraestrutura adequada de saúde na região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província.