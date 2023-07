Acampamento Farroupilha de Tenente Portela terá mudanças na estrutura e programação diversificada

O Acampamento Farroupilha de Tenente Portela está confirmado para acontecer novamente nos entornos da Praça do Imigrante. Neste ano, a organização do evento está a cargo do CTG Sentinela da Fronteira, que definiu as datas de 12 a 20 de setembro para a realização do evento.

Segundo Clair Boni Menegazzi, patroa do CTG, algumas mudanças na estrutura serão realizadas para adequar o acampamento à nova realidade da praça. Uma delas é a restrição de localização das churrasqueiras, que agora deverão ficar no asfalto e não mais no passeio ou nas dependências da praça. Além disso, não haverá o fechamento das ruas que circundam a praça, permitindo o trânsito parcial de veículos durante o acampamento. Outras regras serão divulgadas junto com o regulamento, que está sendo elaborado pela comissão central da organização do evento.

A programação do Acampamento Farroupilha também está em fase de montagem. A patroa ressaltou que ainda está sendo estudada a realização do festival da canção, que é tradicional durante o acampamento, mas assegurou que a programação contemplará uma variedade de atrações que certamente irão entusiasmar os participantes do evento.

