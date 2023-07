Braga firma termo aditivo do programa "Nenhuma Casa Sem Banheiro" e busca recursos para recuperação do prédio hospitalar

Prefeito e Primeira-dama de Braga participam de encontros na Secretaria Estadual de Obras e Habitação e na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira (03), na Secretaria Estadual de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, o município de Braga firmou um termo aditivo do programa "Nenhuma Casa Sem Banheiro". Esse programa tem como objetivo viabilizar a construção de banheiros e atender famílias de baixa renda, buscando reduzir o déficit de saneamento no estado. O Prefeito Municipal, Elemar Argon Pilger, e a Primeira-dama, Alcione Salete Dal'Alba Pilger, estiveram presentes no evento.

Além disso, os representantes do executivo braguense também participaram de uma importante reunião na Secretaria Estadual de Saúde, com a secretária Arita Bergmann. Durante o encontro, foram discutidas possibilidades de captação de recursos públicos para a recuperação do telhado e laje do prédio da Sociedade Hospitalar Santo Antônio.

A secretária Arita acolheu de forma positiva o projeto apresentado e mencionou novidades para os Hospitais de Pequeno Porte (HPPs), que serão lançadas em breve por meio de um edital.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província.