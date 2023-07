Recital gratuito revisita, em formato presencial, sucessos das lives da Ospa no domingo (9)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) reapresenta, de forma presencial, no próximo domingo (9/7), às 18h, duas apresentações que fizeram sucesso em sua série de lives promovida durante a pandemia de covid-19, em 2020. Na época, a Casa da Ospa não podia receber público e, para se adaptar à nova realidade, os músicos se reuniram em pequenos grupos para realizar recitais on-line. Desta vez, será possível conferir, no próprio local, um trio e um quinteto de músicos da orquestra interpretando obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Erwin Schulhoff e Richard Strauss. O evento foi batizado deQuintrioe integra a Série Música de Câmara, que tem entrada franca e por ordem de chegada.



O recital começa com oTrio Schulhoff, formado pelos músicosArthur Elias(flauta),Leonardo Bock(viola) eRafael Figueiredo(contrabaixo). O grupo toma o nome emprestado deErwin Schulhoff(1894–1942), compositor tcheco de origem judia que morreu em um campo de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942. De sua autoria, o trio executaConcertino para flauta, viola e contrabaixo, que Figueredo descreve como uma “composição genial e um pouco bizarra, que fascina os instrumentistas desde a redescoberta da obra de Schulhoff nos anos 90”.

O concertino de Schulhoff foi apresentado pelo trio na sétima edição do Ospa Live, realizada em 13 de junho de 2020 – atualmente, o espetáculo pode ser visto no YouTube . Reprisando aquele recital, o grupo apresenta também um arranjo original paraPrelúdio e fuga nº 1 em ré menor, K. 404, do compositor austríacoWolfgang Amadeus Mozart(1756–1791). A obra contém uma releitura de Mozart para uma fuga de Bach, que agora é apresentada em um arranjo para quinteto.

A segunda parte do recital fica a cargo de um quinteto de músicos da Ospa formado porRafael Figueredo(contrabaixo),Luiz Guilherme Nóbrega(violino),Diego Grendene(clarinete),Nadabe Tomás(trompa) eAnge Paola Bazzani(fagote). O grupo revisita a obraTill Eulenspiegel, deRichard Strauss(1864–1949), executada na 26ª Ospa Live, em 24 de outubro de 2020 e também disponível no YouTube .

Trata-se de um poema sinfônico que conta a história de um dos personagens mais populares do folclore alemão do século XIII. A obra de 1895, composta para orquestra, ganhou um arranjo para quinteto feito pelo compositor e musicólogo vienense Franz Hasenöhrl intituladoTill Eulenspiegel, Einmal Anders!(ouTill Eulenspiegel, desta vez um pouco diferente). Para Figueredo, o arranjo resume, em uma formação pouco usual, os principais temas da obra. “O poema sinfônico de Strauss mudou muito, mas o que causa uma estranheza positiva no arranjo é que pouco foi perdido”, comenta.

Série Música de Câmara

A série “Música de Câmara” foi criada em 2016 para consolidar a presença de grupos de câmara na programação da Ospa. As apresentações privilegiam repertórios diversos compostos para formações pequenas e também música contemporânea. Com entrada franca, os recitais ocorrem aos domingos, às 18h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa. Esta é a 5ª edição na Temporada 2023.

Serviço

O quê:Recital da Série Música de Câmara –Quintrio

Quando:domingo (9/7), às 18h

Onde:Sala de Recitais da Casa da Ospa (Caff - av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

Ingresso:entrada franca

Estacionamento:gratuito, no local

Classificação indicativa:não recomendado para menores de seis anos

Informações para o público:(51) 3288-1507, de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart |Prelúdio e fuga nº 1 em ré menor, K. 404

I. Adagio

II. Fugue

Erwin Schulhoff |Concertino para flauta, viola e contrabaixo

I. Andante con moto

II. Furiant - Allegro furioso

III. Andante

IV. Rondino - Allegro gajo

Apresentação:

Arthur Elias (flauta)

Leonardo Bock (viola)

Rafael Figueredo (contrabaixo)

Richard Strauss |Till Eulenspiegel (Einmal Anders)



Apresentação:

Rafael Figueredo (contrabaixo)

Luiz Guilherme Nóbrega (violino)

Diego Grendene (clarinete)

Nadabe Tomás (trompa)

Ange Paola Bazzani (fagote)