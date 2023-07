Pesquisa sobre violência escolar é tema de debate na Comissão de Educação

Presidente da CE, Flávio Arns é autor do pedido para o debate - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) faz nesta terça-feira (4) uma audiência pública para debater os resultados da pesquisa sobre violência escolar feita pelo Instituto DataSenado. De acordo com o levantamento, estima-se que quase 7 milhões de estudantes sofreram violência no ambiente escolar nos últimos 12 meses. A audiência está marcada para começar após o fim da reunião deliberativa da comissão, marcada para as 10h.

O estudo foi elaborado em parceria com o gabinete do senador Flávio Arns (PSB-PR), autor do requerimento para a audiência e presidente da CE. O levantamento foi feito nos dias 9 e 10 de maio deste ano. Foram ouvidas por telefone 2.068 pessoas de 16 anos ou mais, selecionadas por meio de amostragem aleatória estratificada da população brasileira.

Além da experiência escolar dos entrevistados, a pesquisa traz informações a respeito dos estudantes que moram com eles. Investigou-se, assim, se houve violência escolar com cada um desses alunos. Cerca de 11% dos estudantes sofreram algum tipo de violência escolar nos últimos 12 meses, o que representaria um total 6,7 milhões de estudantes.

A pesquisa também abordou questões relativas ao Projeto de Lei 2.628/2022 , que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A proposta, do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), teve Flávio Arns como relator na Comissão de Direitos Humanos (CDH). Verificou-se que a maioria absoluta dos brasileiros (84%) acredita que deveria haver restrição de idade para uma criança ou adolescente criar contas em redes sociais.

Foram convidadas para a audiência a diretora da Secretaria de Transparência do Senado, Elga Teixeira Lopes, e a chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Instituto de Pesquisa DataSenado, Isabela Lima Campos. Ambas confirmaram presença.