Prefeitura de Santo Augusto adquire prédio do Banco do Brasil, marcando conquista histórica para o município

Prefeita Lilian Fontou Depiere assina documentação de compra em ato oficial no tabelionato, com presença de autoridades locais (Foto: Jornal Celeiro)

O ato oficial de assinatura, ocorrido na manhã desta segunda-feira, no tabelionato, em Santo Augusto, selou uma conquista histórica para o município. Na presença de secretários, vereadores, assessores e integrantes da gestão pública, a prefeita, Lilian Fontou Depiere, assinou a documentação de compra do prédio do Banco do Brasil, que agora passa a ser do ente público.

O momento foi considerado histórico pela gestora. “É um momento muito importante para nós. Após 64 anos de emancipação política-administrativa, estamos conquistando a nossa tão sonhada casa própria”, colocou Lilian.

A compra da estrutura terá o curso de cerca de R$ 2.890.000,00, o qual foi custeado através de um financiamento, aprovado pela Câmara de Vereadores. O prédio tem cerca de 4.500m² e abriga setores da administração pública há pelo menos 25 anos. “Com o valor que pagávamos de aluguel, agora pagaremos o financiamento da nossa casa”, comemorou Lilian.

O vice-prefeito, Vanderlei Carpes Martins, também destacou a conquista. “É um sonho da nossa administração, que está se tornando realidade. Ficou um valor bom e o prédio está localizado em um lugar excelente”, avaliou.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província.