Jovem portelense é homenageado em concurso estadual de redação

Na última sexta-feira, o talentoso jovem Antoni Ortolan, natural de Tenente Portela, foi agraciado com uma homenagem no prestigioso 2º Prêmio Ajuris de Redação. O evento, organizado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, reuniu 21 estudantes que se destacaram por suas habilidades na escrita.

Antoni Ortolan, que cursava, no ano passado, ano do concurso, o último ano do ensino médio na Escola Sepé Tiaraju, enfrentou uma competição acirrada ao responder a seguinte pergunta em sua redação: "Onde está a justiça em sua vida?". Sua escola promoveu uma etapa interna para selecionar as três melhores redações, que foram inscritas no concurso estadual, limitado a um número específico de participantes.

Embora Antoni não tenha sido um dos três vencedores do concurso, sua redação se destacou entre as demais, o que lhe rendeu a honrosa homenagem de honra e mérito neste ano. As 21 redações selecionadas também foram publicadas na revista da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, reconhecendo o talento dos jovens escritores.

A diretora da Escola Sepé Tiaraju, Giovanna Maciel, e a professora de língua portuguesa e redação, Viviane De Bortoli, acompanharam orgulhosamente Antoni no evento na capital. A professora Viviane, que tem se destacado no ensino de redação em Tenente Portela e no interior do Rio Grande do Sul, expressou sua alegria ao ver o mérito de seu ex-aluno sendo reconhecido.

"É importante que os alunos sejam reconhecidos por seus esforços, e a escrita significativa, com objetivos claros, é sempre mais produtiva", comentou a educadora. Sua dedicação ao ensino de redação tem sido um diferencial tanto em Tenente Portela quanto em outras localidades do Rio Grande do Sul.

