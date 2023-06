CI sabatina indicados para o Dnit na terça

A Comissão de Infraestrutura (CI) vai sabatinar quatro indicados para compor a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na terça-feira (4) a partir das 9h, na sala 13 da Ala Alexandre Costa. O evento será interativo.

Uma das sabatinas será a de Fabricio de Oliveira Galvão. Ele foi indicado para o cargo de diretor-geral do Dnit ( MSF 41/2023 ). O senador Marcelo Castro (MDB-PI) recomenda a aprovação do indicado em seu relatório.

Outro nome que será analisado pela CI é o de José Eduardo Guidi, indicado para o cargo de diretor de Infraestrutura Ferroviária do Dnit. No relatório da MSF 39/2023 , a senadora Augusta Brito (PT-CE)argumenta que a formação acadêmica e o histórico profissional do indicado o credenciam para o desempenho das atividades junto ao Dnit.

Também serão sabatinados Fabio Pessoa da Silva Nunes, indicado para a diretoria de Infraestrutura Rodoviária do Dnit ( MSF 40/2023 ) e Carlos Antonio Rocha de Barros para o cargo de diretor executivo do órgão ( MSF 42/2023 ). Os senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) são, respectivamente, os relatores das indicações. Eles recomendam a aprovação de ambos os nomes.

Autarquia federal

Criado em 2001, o Dnit é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes. O departamento é responsável pela manutenção, ampliação, construção, fiscalização e elaboração de estudos técnicos voltados para o Sistema Federal de Viação e para o tráfego de pessoas e bens nas rodovias, ferrovias e hidrovias.