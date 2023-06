A Comissão de Infraestrutura (CI) vai sabatinar quatro indicados para compor a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ...

Senado Federal Há 20 minutos Em Senado Federal CI sabatina indicados para o Dnit na terça A Comissão de Infraestrutura (CI) vai sabatinar quatro indicados para compor a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ...

Senado Federal Há 4 horas Em Senado Federal Nova lei cria regra de transição para evitar queda brusca em repasses do FPM O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar 198, de 2023 , que evita a queda brusca nos repasses do Fundo de Participação d...