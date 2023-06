Sancionada lei que inclui Brigadeiro Tibúrcio no Livro dos Heróis da Pátria

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou sem vetos nesta quarta-feira (28) lei que inclui o nome do brigadeiro Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza noLivro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O militar, que ingressou na carreira antes dos 14 anos de idade, é lembrado por sua bravura, especialmente por sua atuação na Guerra do Paraguai. A sanção da Lei 14.610, de 2023 , foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quinta-feira (29).

A lei provém do Projeto de Lei (PL) 2.522/2019 , do deputado Júnior Mano (PL-CE), que foi relatado favoravelmente pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e aprovado pelo Senado em 30 de maio . Mourão lembrou da luta do brigadeiro Tibúrcio pelo fim da escravidão.

“Além de destacada carreira pública, o militar foi um notório humanista e fervoroso defensor do abolicionismo. Tornou-se professor de física e química na Escola Militar da Praia Vermelha. Após a guerra, ocupou cargos de destaque, como Inspetor das Fortificações do Amazonas e Comandante da Escola de Infantaria e Cavalaria em Porto Alegre, sendo promovido a brigadeiro aos 43 anos. Faleceu em 28 de março de 1885, em Fortaleza, sendo lembrado ainda hoje como figura ilustre do Estado do Ceará e por sua devoção à Pátria”, afirma o senador.

O brigadeiro nasceu em 11 de agosto de 1837, na Vila Viçosa, atual município de Viçosa do Ceará (CE). Serviu em diferentes regiões do país, como Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. A ele é atribuída a frase “Bravo! Ou morro, ou volto coronel!”, que teria sido dita no começo da Guerra do Paraguai.

OLivro dos Heróis e Heroínas da Pátriafica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foi criado em 1992 para reunir protagonistas que dedicaram sua vida ao país em algum momento da história. A inscrição de um novo personagem depende de lei aprovada pelo Congresso Nacional.